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В Новосибирске появились камеры для фиксации нового вида нарушений

В Новосибирске установили камеры фиксации нарушений поворота налево

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Depositphotos

В Новосибирске начали работать новые комплексы фотовидеофиксации. Камеры установили на площади Карла Маркса, 6/1 для выявления нарушений при повороте налево, передает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Камеры будут фиксировать превышение скорости и движение автомобилей, которое противоречит правилам дорожной разметки. Так, уже обнаружены случаи пересечения двойной сплошной – за это нарушителям грозит штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Сотрудники ГАИ призвали горожан не нарушать ПДД.

До этого Минтранс согласовал с МВД новые федеральные правила применения камер видеофиксации – нормы вступят в силу 1 сентября. В числе прочего, документ обяжет маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

Ранее стало известно, что в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов.

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