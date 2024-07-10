В TikTok появился новый тренд на жесткие ДТП

В соцсети TikTok появился новый тренд, в рамках которого пользователи снимают видео, где их сбивает автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Начиналось все довольно безобидно: пользователи выкладывали видео, как их сбивают другие пешеходы во время съемок. Однако теперь тренд трансформировался: тиктокеры стали монтировать видео, будто их сносит автомобиль», — говорится в публикации.

Ролики выглядят настолько правдоподобно, что им даже стали верить некоторые СМИ. Они публикуют новости, к примеру, о том, что на видео автомобиль сбил школьницу на выпускном.

Также в соцсети стали появляться видеоролики, которые обучают пользователей создавать «эффект ДТП».

До этого блогерша Юлия Гаврилина выставила на продажу свой фиолетовый Rolls-Royce Ghost 2017 года выпуска почти за 19 млн рублей. Согласно объявлению на сайте auto.ru, 22-летняя тиктокерша была не первой владелицей седана. В характеристиках указано, что у машины с пробегом 65,3 тыс. километров три или более владельца. По данным СМИ, блогерша приобрела автомобиль три года назад.

Ранее общественники пригласили блогера Тамаева на СВО после пощечины подростку в Москве.