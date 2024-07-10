Водитель автобуса обматерил пассажиров и вызвал одного из них на дуэль

Неадекватный водитель устроил дебош в салоне экскурсионного автобуса в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«Как рассказали туристы, 8 июля они из Адлера поехали в аквапарк «АкваЛоо». Но настроение испортил водитель автобуса. По их словам, на обратном пути, он разогнал «Икарус» полный людей, по серпантину до бешеной скорости. На просьбы не гнать, огрызался матом. А затем и вовсе полез в драку, вызвав на дуэль мужчину-пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от водителя исходил резкий запах перегара. О том, обратились ли пассажиры автобуса в полицию после инцидента, не сообщается.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее Мизулина назвала «скамером» блогера Тамаева из-за пощечины подростку в Москве.