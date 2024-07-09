Россиянам стали давать гарантию на «параллельные» машины Mercedes

Российским владельцам автомобилей Mercedes, которые завезли по параллельному импорту, начали давать гарантию. Об этом рассказали в бывшем представительстве марки «МБ Рус».

В компании отметили, что она продолжает выполнять обязательства перед своими клиентами по гарантийному обслуживанию и сервисным продуктам. Так, для машин, проданных до 26 апреля 2023-го, срок гарантии составляет, как и прежде, два года без ограничения пробега для «легковушек» и два года или 200 тыс. км пробега для малотоннажных машин.

На модели, которые реализовали позднее указанного срока, гарантия меньше: два года или 100 тыс. км.

Также компания решила ввести гарантию для машин Mercedes, которые привезли по параллельному импорту. Она составляет два года или 100 тыс. км. Условия при этом следующие: автомобилю должно быть не больше года, а пробег — до 15 тыс. км.

До этого стало известно, что компания «Соллерс» собирается запустить производство минивэнов в декабре текущего года. Компания заметила рост продаж в этом сегменте. Производство новых минивэнов планируют наладить на площадке «Соллерс Алабуга».

Также выяснилось, какой минивэн будет выпускаться под брендом Соллерс. По данным Telegram-канала No Limits, очевидно, что речь идет о модели JAC Refine.

Ранее России предрекли проблемы с поставками машин и деталей из Китая.