Блогер Тамаев, ударивший подростка в Москве, получил 47 штрафов за нарушения ПДД

Блогер Асхаб Тамаев, владеющий бирюзовой Lamborghini, получил 47 штрафов на 75 тыс. рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Сейчас он проходит фигурантом по двум административным делам: его обвиняют в управлении автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке — дело рассматривает московский суд», — говорится в публикации.

Отмечается, что блогер получил штрафы за превышение скорости, неоплату парковки, нарушение требований разметки и т.д. Кроме того, стало известно, что Тамаев владеет Rolls Royce Cullinan 2020 года выпуска, которая стоит 50 млн рублей.

До этого очевидцы сняли на видео, как возле «Москва-Сити» Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу «Это моя машина». Ее блогер часто использует в своих видео. На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

Ранее Мизулина назвала «скамером» блогера Тамаева из-за пощечины подростку в Москве.