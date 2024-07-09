«Соллерс» прокомментировал цену на пикап Sollers ST8

В компании «Соллерс» призвали не ориентироваться на появившуюся в СМИ информацию о том, что пикап Sollers ST8 будет стоить дороже 3 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Призываю не ориентироваться на эти домыслы, потому что локализация, над которой очень интенсивно активно работаем, условно даст нам соответственно большое преимущество с точки зрения конкурентного ценового позиционирования», — сказала замгендиректора компании «Соллерс» Зоя Каика.

Образец нового автомобиля Sollers представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Начало продаж ожидается в конце года. Производитель обещает для автомобиля прочное лакокрасочное покрытие. Цены и технические характеристики машины не раскрываются.

При этом JAC T8, на базе которого построен Sollers ST8, ввезенные в Россию из Китая, продаются по цене 2,4 млн рублей, а в самом Китае такая машина стоит 100-160 тыс. юаней (1,2-1,9 млн рублей).

До этого стало известно, что компания Sollers улучшила модель грузового автомобиля Atlant с учетом жалоб россиян.

Раньше Sollers Atlant собирали крупноузловым способом, однако теперь компании удалось наладить производство полного цикла. Благодаря этому удалось решить многие проблемы с автомобилем, которые возникали у его владельцев.

В частности, у обновленной модели толщина наружного лакокрасочного слоя была увеличена в два раза. Также в марте производитель решил наносить защитную мастику на элементы рамы, поскольку владельцы прежде жаловались на коррозию лонжеронов. На ранее выпущенных Atlant проблему с ржавчиной можно решить по гарантии.

Ранее стало известно, когда «Соллерс» начнет выпускать новые минивэны.