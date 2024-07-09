На видео попало жесткое ДТП с несколькими авто в Подмосковье

В Подмосковье на Ярославском шоссе столкнулись не менее пяти автомобилей. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.

На видео показано, что «Газель» перевернулась и лежит на обочине. У остальных автомобилей — нескольких «легковушек» и грузовиков — повреждены капоты и двери. Информации о пострадавших нет. Движение в сторону Москвы затруднено.

Утром 9 июля глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил, что на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области произошло ДТП с микроавтобусом. По его словам, пассажирский микроавтобус двигался из Михайловки в сторону Крыма, люди ехали на операцию.

8 июля в Ленинградской области на трассе М-10, в направлении Санкт-Петербурга, столкнулись два грузовика.

Ранее появились подробности массового ДТП на Смоленском бульваре в Москве.