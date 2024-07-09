Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало жесткое ДТП с несколькими авто в Подмосковье

Появилось видео с массовым ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье

close
100%
«Что там в Москве?»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Что там в Москве?»

В Подмосковье на Ярославском шоссе столкнулись не менее пяти автомобилей. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.

На видео показано, что «Газель» перевернулась и лежит на обочине. У остальных автомобилей — нескольких «легковушек» и грузовиков — повреждены капоты и двери. Информации о пострадавших нет. Движение в сторону Москвы затруднено.

Утром 9 июля глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил, что на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области произошло ДТП с микроавтобусом. По его словам, пассажирский микроавтобус двигался из Михайловки в сторону Крыма, люди ехали на операцию.

8 июля в Ленинградской области на трассе М-10, в направлении Санкт-Петербурга, столкнулись два грузовика.

Ранее появились подробности массового ДТП на Смоленском бульваре в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами