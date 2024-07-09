На видео попал блогер Тамаев, который дал пощечину подростку из-за шутки

Возле «Москва-Сити» блогер Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Паренек в черном, увидев блогера, крикнул ему в шутку «Это моя машина» — это мемная фраза, которую сам Тамаев часто использует в своих видео», — говорится в публикации.

После этого, по данным канала, блогер подошел к подростку и дал ему пощечину.

На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к «Москва-Сити» на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев — 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

За последнее время это не первый инцидент, связанный с блогером. Ночью 28 апреля Асхаб Тамаев врезался в столб в районе «Москва-Сити» во время ночного заезда. Мужчина мчался на своем BMW M5, столкнулся с другой иномаркой и улетел с проезжей части. К счастью, никто не пострадал. До этого Тамаев писал в соцсетях, что его автомобиль в 1500 лошадиных сил способен разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек.

Ранее был назван виновник ДТП с блогером Асхабом Тамаевым в центре Москвы.