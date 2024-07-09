В России выставили на продажу старый микроавтобус РАФ за 9 млн рублей

В России выставили на продажу редчайший микроавтобус РАФ-21А «Афалина». Об этом сообщает avtovzglyad.ru. Продавец планирует выручить за автомобиль, выпущенный в 1977 году, 9 млн рублей.

«Автомобиль построен на платформе массового микроавтобуса РАФ-977Д, но с эксклюзивным кузовом с деталями от ГАЗ-21 и ГАЗ-22. В салоне же использованы элементы от ЗиМ и «Чайки». Судя по объявлению, автомобиль имеет 85-сильный 2,4-литровый двигатель с механической коробкой передач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль был когда-то поставлен на учет, поэтому его можно перерегистрировать на нового покупателя.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу редчайший Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска. Продавец планирует выручить за 34-летний автомобиль 49,8 млн рублей.

Всего было выпущено около 500 экземпляров Evo II, которые получили агрессивный обвес, модернизированную подвеску, а также мощные тормоза и 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, отдача которого составила 235 л.с.

Первым и единственным владельцем машины является итальянский автогонщик Чезаре Пердиза. За 34 года автомобиль проехал всего 28 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в США с молотка пустили Ford Focus, забытый 20 лет назад на парковке дилера.