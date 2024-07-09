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В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro Max калужской сборки

«Дром»: в РФ начались продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, которые собрали в Калуге

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Chery

В России начались продажи Chery Tiggo 7 Pro Max, собранных на AGR в Калуге (бывший завод Volkswagen). Об этом сообщает издание «Дром».

По его данным, в июне было продано три экземпляра модели. При этом издание допускает, что покупатели могли не знать, что им продают не иномарку, а машину российской сборки. Отмечается, что речь идет о Chery Tiggo 7 Pro Max с 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. и вариатором. Недавно они пропали из российской линейки Chery. Издание допускает, что вскоре на бывшем заводе Volkswagen откажутся от ее сборки, а вместо этого начнется выпуск рестайлинговой версии Tiggo 7 Pro Max.

До этого сообщалось, что среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, наиболее распространенными являются кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Первая пятерка наиболее популярных новых иномарок представлена автомобилями из Китая. За прошедший месяц в страну было импортировано 69,4 тыс. новых легковых автомобилей.

Ранее была названа стоимость содержания кроссовера Xcite X-Cross 7.

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