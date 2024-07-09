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Россиянам назвали пять самых недооцененных подержанных кроссоверов

«РГ»: самыми недооцененными кроссоверами являются Toyota Venza и Renault Koleos

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Renault

На российском рынке есть интересные кроссоверы, которые обделены вниманием покупателей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максима Давиденко. Среди них — Toyota Venza и Renault Koleos.

«Toyota Venza оснащена единственным двигателем 2.7 л, который работает в паре с автоматом. По цене Toyota Venza сопоставима с RAV4 того же возраста, но может оказаться выгоднее из-за более надежной трансмиссии. У Renault Koleos надежные атмосферные двигатели и трансмиссия. Большинство запчастей взаимозаменяемы с Nissan, но стоят дешевле», — пояснил Давиденко.

На третьем месте в списке обделенных вниманием покупателей кроссоверов находится модель Honda Crosstour. Автомобиль оснащается надежными двигателями 2.4 л. или 3.5 л. V6, которые работают только с автоматической коробкой передач.

Далее следует Mitsubishi Eclipse Cross. Среди преимуществ — японская сборка и обширный список опций. Большинство подержанных машин оснащены полным приводом.

Замыкает пятерку Jeep Renegade. У автомобиля экономичный 1,3-литровый турбомотор, а также просторный салон и большой багажник. Также машина выделяется реальными внедорожными способностями в своем классе.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Volkswagen Tiguan первого поколения.

Так, Volkswagen Tiguan этого поколения будет в возрасте 15 лет и с пробегом около 200 тыс. километров. Его стоимость составит 1,5 млн рублей. Главная проблема у таких машин — ненадежные бензиновые двигатели.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» обновил внедорожник Lada Niva Travel.

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