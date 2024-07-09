Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Volkswagen Tiguan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Volkswagen Tiguan первого поколения.

Так, Volkswagen Tiguan этого поколения будет в возрасте 15 лет и с пробегом около 200 тыс. километров. Его стоимость составит 1,5 млн рублей. Главная проблема у таких машин — ненадежные бензиновые двигатели.

«Самый массовый турбомотор 2.0 (170, 180, 200 л. с.) не славен ни надежностью, ни ресурсом. Младший 1.4 (150 л. с.) ничем не лучше, при полном приводе сочетается только с МКП. Дизель 2.0 (140 л. с.) считают надежнее бензиновых, но в содержании он не дешевле. Механики при моторах 2.0 нет, только гидроавтомат Aisin TF‑60SN», — сказал Зиновьев.

По словам эксперта, автомобили оснащены постоянным полным приводом с электронно управляемой муфтой Haldex. Она отличается высокой надежностью и устойчивостью к перегреву.

До этого стало известно, что двигатели ввезенных в Россию автомобилей Volkswagen Tayron X способны пройти без капитального ремонта 150 тысяч километров. Примерно столько же при благоприятном раскладе выдержит и трансмиссия. Хотя комплект сцеплений, может быть, придется поменять раньше.

Автомобили Volkswagen Tayron X ввозили в Россию из Китая по параллельному импорту. Из плюсов — крепкая ходовая часть, высокий уровень комфорта, много электроники, акустика Harman Kardon, панорамная крыша. Цена — от 5,4 млн рублей.

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