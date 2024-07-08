Названы сроки появления в России нового внедорожника Haval H9

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально выйдет на российский рынок в 2024 году. Он будет доступен с двумя двигателями на выбор, сообщает пресс-служба марки.

«Новый Haval H9 получил актуальный дизайн и приобрел ряд современных технологических решений, сохранив рамную конструкцию кузова и бескомпромиссный внедорожный арсенал. Старт продаж состоится в третьем квартале 2024 года», — отмечается в сообщении Haval.

Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

Передняя подвеска автомобиля — независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база — 2850 мм.

Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль. Цены новинки будут объявлены позднее.

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