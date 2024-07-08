Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки появления в России нового внедорожника Haval H9

Продажи нового Haval H9 стартуют в России в третьем квартале 2024 года

close
100%
«No Limits»' class="item-image" >
Телеграм-канал «No Limits»

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально выйдет на российский рынок в 2024 году. Он будет доступен с двумя двигателями на выбор, сообщает пресс-служба марки.

«Новый Haval H9 получил актуальный дизайн и приобрел ряд современных технологических решений, сохранив рамную конструкцию кузова и бескомпромиссный внедорожный арсенал. Старт продаж состоится в третьем квартале 2024 года», — отмечается в сообщении Haval.

Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

Передняя подвеска автомобиля — независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база — 2850 мм.

Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль. Цены новинки будут объявлены позднее.

Ранее стало известно, сколько будет стоить в России пикап Sollers ST8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами