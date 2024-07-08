Названа цена пикапа Sollers ST8 российской сборки

Пикап Sollers ST8 российской сборки, построенный на основе китайского JAC T8, будет стоить от 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Образец нового автомобиля Sollers представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Начало продаж ожидается в конце года. Производитель обещает для автомобиля прочное лакокрасочное покрытие. Цены и технические характеристики машины не раскрываются.

При этом аналогичные JAC T8, ввезенные в Россию из Китая, продаются по цене 2,4 млн рублей, а в самом Китае такая машина стоит 100-160 тыс. юаней (1,2-1,9 млн рублей), уточняет Mash.

До этого стало известно, что бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил работу. О перезапуске предприятия заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Ранее стало известно, что запчасти для китайских автомобилей в России за год подорожали на четверть.