Россиянам назвали стоимость выправления кузова машины, побитой градом

Выправление вмятин на кузове автомобиля, оставшихся после попадания града, может стоить до 1 млн рублей, если природным явлением сильно повреждены все кузовные детали. Об этом «Газете.Ru» рассказал владелец мастерской Bobrikov Brothers Роман Бобриков.

«Стоить это может в разных диапазонах – начиная от 20-30 тыс. рублей, если на автомобиле есть несколько вмятин на каждой детали. Но бывает и такой объем работ, что стоимость доходит до 1 млн рублей, когда автомобиль буквально избит градом», — рассказал Бобриков.

При этом очень многие повреждения от града поддаются устранению без перекраски кузова с помощью специальных крючков и клея по технологии PDR (Paintless Dent Repair, ремонт вмятин без покраски), уточнил он.

«Месяца три назад к нам приезжал клиент, который пригнал из Европы BMW X5 и X7 себе и жене. Повреждения от града на одном из них были выше среднего, на другом легкие. Работа обошлась в 1,2 млн рублей и заняла неделю», — привел пример специалист.

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