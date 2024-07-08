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Появилось видео, как в Пятигорске борт «КамАЗа» ударил по голове гаишника

В Пятигорске на видео попал момент удара бортом КамАЗа по голове инспектора ДПС

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Телеграм-канал «Minvodyhelp»

В Пятигорске открывшийся на ходу задний борт самосвала «КамАЗ» ударил по голове инспектора ДПС, стоявшего у края дороги. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Minvodyhelp (Наш Город)».

Инцидент произошел 7 июля в районе автомобильного рынка. На кадрах видно, что инспектор ДПС в форменной белой рубашке вышел с прилегающей территории и остановился на краю проезжей части, чтобы пропустить поворачивающий «КамАЗ».

В момент поворота у самосвала по инерции открылся задний борт, укрепленный на петлях. Его край ударил инспектора по затылку. Мужчина упал на дорогу и громко закричал от боли. Водитель «КамАЗа» с места происшествия уехал.

К пострадавшему подбежал его коллега и другие очевидцы. Пострадавший 38-летний инспектор получил травмы головы и грудной клетки, он госпитализирован, уточняется в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья». Водитель «КамАЗа» освидетельствован на состояние опьянения, он был трезв.

Ранее в Красноярском крае микроавтобус с детьми врезался в «КамАЗ» и вылетел в кювет.

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