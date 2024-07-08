Микроавтобус с детьми врезался в «КамАЗ» и вылетел в кювет под Красноярском

В Назаровском районе Красноярского края произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ», пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Авария произошла 8 июля на 41-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. В микроавтобусе ехали 18 пассажиров, включая семерых детей.

«Предположительно, во время левого поворота грузового автомобиля водитель маршрутки, следующий в попутном направлении, совершал обгон по встречной полосе и допустил с ним столкновение», — отмечается в сообщении ведомства.

После столкновения и микроавтобус, и «КамАЗ» оказались в кювете. Пострадали трое взрослых и ребенок, они госпитализированы. О тяжести их травм не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что у маршрутки сильно повреждена передняя часть, выбито лобовое стекло. У «КамАЗа» есть повреждения в районе задней стенки кабины.

Ранее команда «КамАЗ-Мастер» опубликовала видео опасного сближения гоночных «КамАЗа» и МАЗа на гонке «Шелковый путь».