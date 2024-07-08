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Названа цена кроссовера Evolute i-Space российской сборки

Evolute i-Space будут продавать в России по цене 2,9 млн рублей

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Evolute

Компания «Моторинвест» начала выпуск на заводе в Липецкой области гибридного кроссовера Evolute i-Space, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова.

«Получено одобрение типа транспортного средства на локальную сборку. Фактически мы уже со следующей недели планируем начать продажи этих машин в сети», — приводит агентство слова Резникова.

Автомобиль будет представлен на российском рынке в двух комплектациях, на начальном этапе в продажу поступит более дорогая, за 2,9 млн рублей. В дальнейшем линейку планируется расширить за счет более доступной версии за 2,8 млн рублей.

Суммарная мощность гибридной силовой установки i-Space составляет 178 л.с. Тяговую батарею подзаряжает бензиновый мотор 1.5.

Ранее стало известно, какие шины будет выпускать бывший завод Bridgestone в России.

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