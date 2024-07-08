Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать каждый день

В этом году может быть запущена система идентификации водителей, нарушающих правила и не имеющих страховки. Как рассказала «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, для выявления таких нарушителей будут использоваться дорожные камеры.

Правоохранители будут сканировать номера автомобилей и проверять их по базе данных. Если будет обнаружено, что у автомобиля нет страховки, водителю будет автоматически выписан штраф.

Этот процесс может повторяться ежедневно, что может привести к штрафам в размере до 25 тысяч рублей в месяц. Инициатива будет рассмотрена в Государственной думе России в начале августа и, возможно, вступит в силу уже в ближайшем будущем, считает Яковлева.

Она также рекомендует водителям следить за сроком действия полиса ОСАГО и своевременно его продлевать, а также иметь копию действующего полиса в машине. В случае ошибок системы можно будет обратиться с возражениями, предоставив все необходимые документы.

Ранее в Госдуме предложили выдавать водительские права на новый срок.