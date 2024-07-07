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Саратовского риелтора обманули в Интернете при покупке Porsche

Под Саратовом мошенник выманил деньги у риелтора, пообещав продать Porsche

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Shutterstock

В Энгельсе Саратовской области 38-летний гендиректор риелторской фирмы был обманут мошенниками при попытке приобрести автомобиль Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал областного управления МВД.

Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля Porsche на одной из популярных площадок в Интернете и связался с продавцом. Тот попросил перечислить задаток за машину.

«Заявитель договорился о задатке в сумме 160 тыс. руб., которые перевел на указанный счет. После этого продавец перестал выходить на связь, а объявление на сайте снято с продажи», — отмечается в сообщении полиции.

После этого пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в России значительно просел рынок иномарок с пробегом.

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