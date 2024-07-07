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Известный российский диджей арестован в Таиланде за ДТП годичной давности

В Таиланде арестовали известного диджея из России за прошлогоднее ДТП

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Полиция в Таиланде арестовала известного российского диджея Вигена Атояна за ДТП, совершенное в 2023 году. Об этом сообщает khaosodenglish.com.

Начальник местной туристической полиции приказал арестовать 36-летнего Атояна, как только он появился на острове Панган, по ордеру суда годичной давности. По данным Khaosod English, россиянин приехал всего на четыре дня для участия в вечеринке.

Ордер на арест россиянина был выдан судом 30 июля 2023 года. Согласно материалам дела, он находился за рулем внедорожника Toyota Fortuner, когда столкнулся с мотоциклом Honda Click. В результате этого оба транспортных средства были повреждены.

Диджею Вигену предъявлено обвинение в «небрежном вождении, повлекшем за собой причинение тяжких телесных повреждений другим лицам и ущерба чужому имуществу», уточняет Khaosod English.

Ранее дерущаяся толпа перекрыла движение на Невском проспекте в центре Петербурга.

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