Госавтоинспекция призвала россиян не обливать машины водой на Ивана Купалу

Госавтоинспекция Алтайского края предостерегла граждан от обливания водой автомобилей в честь праздника Ивана Купалы. Предупреждение появилось на официальном сайте краевого управления МВД.

«Юные жители привыкли отмечать его с плесканием в фонтанах и массовыми обливаниями, не редко дети выбегают на дороги с ведрами и бутылками, и обливают не только друг друга, но и проезжающие автомобили, не осознавая, что создают аварийные ситуации и рискуют своими жизнью и здоровьем», — отмечается в сообщении ведомства.

В ГАИ призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах 7 июля, а родителей — провести беседы с детьми об опасности обливания водой проезжающих машин.

Вылитая на лобовое стекло вода делает невидимыми для водителей самих обливающих и других участников движения, предупредили в ГАИ.

Ранее попала на видео массовая драка на проезжей части Невского проспекта в Петербурге.