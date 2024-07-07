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Госавтоинспекция призвала россиян не обливать машины водой на Ивана Купалу

ГАИ предупредила россиян об опасности обливания машин на Ивана Купалу

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госавтоинспекция Алтайского края предостерегла граждан от обливания водой автомобилей в честь праздника Ивана Купалы. Предупреждение появилось на официальном сайте краевого управления МВД.

«Юные жители привыкли отмечать его с плесканием в фонтанах и массовыми обливаниями, не редко дети выбегают на дороги с ведрами и бутылками, и обливают не только друг друга, но и проезжающие автомобили, не осознавая, что создают аварийные ситуации и рискуют своими жизнью и здоровьем», — отмечается в сообщении ведомства.

В ГАИ призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах 7 июля, а родителей — провести беседы с детьми об опасности обливания водой проезжающих машин.

Вылитая на лобовое стекло вода делает невидимыми для водителей самих обливающих и других участников движения, предупредили в ГАИ.

Ранее попала на видео массовая драка на проезжей части Невского проспекта в Петербурге.

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