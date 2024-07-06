Стало известно, какую сумму россияне готовы потратить на покупку авто

Большинство россиян (37,5%) хотели бы приобрести автомобиль стоимостью 1-2 млн рублей. Об этом говорится в исследовании компании Webbankir, которая провела опрос среди российских автомобилистов.

По его результатам, 23,1% людей готовы приобрести машину за 2-3 млн рублей. А вот 20,4% россиян хотели бы купить авто подешевле — от 500 тыс. до 1 млн рублей. На сумму до 500 тыс. рублей рассчитывают 9,7% россиян, а выше 3 млн рублей — 9,3%. Только 1% респондентов готов потратить на покупку авто больше 5 млн рублей.

При этом большинство россиян отдали предпочтение японским и европейским маркам.

До этого стало известно, сколько зарабатывают водители троллейбуса в РФ. Их зарплата сегодня складывается из премий и тарифной ставки, которая умножается на фактически отработанное время. Средний ее размер начинается от 70 тыс. рублей. Однако, по словам специалистов, в новогодние праздники зарплаты достигали 120-140 тыс. рублей. Оплата труда водителя растет на 10% при повышении категории.

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