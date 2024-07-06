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Литва потребовала вывезти зарегистрированные в Белоруссии прицепы

Литва потребовала до 10 июля вывезти зарегистрированные в Белоруссии прицепы

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Depositphotos

В Литовской таможне заявили, что зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы должны покинуть территорию Литвы до 10 июля. Сообщение приводит «Интерфакс».

«Установлен запрет на деятельность автотранспортных компаний по перевозке грузов по территории Европейского союза с прицепами, зарегистрированными в Беларуси, или полуприцепами, в том числе если эти прицепы или полуприцепы буксируются тягачами, зарегистрированными в других странах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные прицепы и полуприцепы должны покинуть территорию Евросоюза до 10 июля 2024 года.

До этого сообщалось, что в Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую за неделю группу нарушителей. Уточняется, что задержание было произведено днем 5 июля пограничниками из Лиды при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД Белоруссии. Это произошло в одном из населенных пунктов Вороновского района.

Ранее Литва обвинила российский самолет в нарушении ее воздушного пространства.

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