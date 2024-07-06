Врач высказался об идее разрешить водить авто инвалидам без рук

Предложение Госдумы разрешить людям с ампутированными руками водить автомобиль требует тщательной проработки. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед, доцент, кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко.

«С медицинской точки зрения речь идет о применении экзопротезов. Экзопротезирование в России сегодня активно развивается, применяются новые технологии адаптации и реабилитации. Но если говорить о двусторонней ампутации рук, то здесь будет достаточно сложный период полной адаптации. Безопасность управления автомобилем в таком случае встает под вопрос», - отметил специалист.

Скипенко добавил, что ампутация сразу двух верхних конечностей — это тяжелое испытание для пациента, после которого сложно восстановиться как физически, так и психологически. Поэтому период адаптации может занять длительное время. По словам врача, некоторые пациенты годами не могут прийти даже к среднему уровню функциональности верхней конечности. В связи с этим вопрос требует серьезной проработки и обсуждения, добавил он.

«Более целесообразно обсуждение все-таки односторонней ампутации. Пациент-инвалид в этой ситуации адаптируется намного проще», — считает Скипенко.

До этого в рамках инициативы «На равных» представители партии «Новые люди» предложили улучшить процесс получения водительских прав для участников СВО, в том числе предложив разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками. Депутат Государственной думы Ксения Горячева рассказала журналистам, что такое право получат люди при условии успешной сдачи экзаменов в автошколе.

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