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Появилось видео с места столкновения буксира и самолета в Казани

На видео попал буксир, который столкнулся с самолетом в Казани

В сети распространяется видео с места аварии в аэропорту Казани. Кадры опубликовал Telegram-канал «Казань с огоньком».

На кадрах видно, что буксир столкнулся с боковой частью самолета. Место происшествия осматривают специалисты.

Инцидент произошел 5 июля. Самолет должен был вылетать в Анталью. На борту находилось 118 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Авария произошла из-за поломки ограничителя крепления. Фюзеляж самолета получил серьезные повреждения.

26 мая Life со ссылкой на Shot сообщал, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет, ехавший на стоянку. Водитель чуть не спровоцировал аварию с лайнером Ан-26 (Кострома — Санкт-Петербург). Самолету удалось остановиться в 50 метрах от машины. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее на видео попали подростки, разгромившие машины на закрытой парковке в Подмосковье.

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