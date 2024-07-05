На видео попали подростки, разгромившие машины на закрытой парковке в Подмосковье

В Подмосковье два подростка разгромили несколько машин на закрытой парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Двое молодых людей в Электростали проникли на закрытую автомобильную парковку. Парни сначала начали громить машины: прыгали по лобовым стеклам, выламывали двери, а уходя забрали с собой аккумуляторы», — говорится в публикации.

В результате пострадали четыре автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что у машин разбиты стекла и помят капот. Полиция уже задержала нарушителей.

До этого в Санкт-Петербурге велосипедист решил отомстить водителю за звуковой сигнал и разбил лобовое стекло его автомобиля цепью. Также он распылил перцовый баллончик в лицо автомобилисту. Тот закрыл окно авто, начал сигналить и последовал за нападавшим по тротуару. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появилось видео с очередным поджогом автомобиля военнослужащего в Одессе.