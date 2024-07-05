Появилось видео с очередным поджогом автомобиля военнослужащего в Одессе

В Одессе снова подожгли автомобиль военнослужащего. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что за неделю это уже второй поджог на той же улице в Одессе. Предыдущий такой случай произошел ночью 2 июля. Тогда же неизвестные попытались поджечь электроподстанцию.

На опубликованных кадрах видно, что машину полностью охватило огнем. Информация о пострадавших не сообщается. Предполагается, что внутри авто никого не было.

До этого в Харькове неизвестные подожгли автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Отмечается, что пожар ликвидировали через 30 минут. При этом никто не пострадал, сама машина сгорела.

В июне на Украине началась серия поджогов автомобилей, которые принадлежат военкоматам и военным. Таким образом население выступает против насильственной мобилизации.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.