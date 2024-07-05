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Названы четыре признака автомобиля-«утопленника»

«Авилон» назвал четыре признака автомобиля, побывавшего в воде

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Распознать автомобиль-«утопленник» можно по нескольким внешним признакам. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Крайне важно тщательно изучить автосалон — проверить его на наличие следов влаги. В первую очередь покупателя должен сразу насторожить неприятный запах сырости, плесени или затхлости в салоне», — отметил специалист.

По его словам, также следует обратить внимание на обивку салона и коврики. Если они сильно изношены и пахнут влагой, то это может указывать на «утопленника». Стрельбицкий отметил, что нередко продавец пытается замаскировать такой автомобиль при помощи перешивки салона, однако это тоже можно заметить при тщательном осмотре.

Второй способ определить «утопленника» — наличие ржавчины в труднодоступных местах. Например, на стыках панелей, под дверными ручками, в нижней части крыльев. Кроме того, на машину, побывавшей в воде, указывают проблемы с электрикой. Тревожными признаками являются неработающий кондиционер и обогрев стекол.

На «утопленника» указывают и проблемы с двигателем и тормозной системой, подытожил Стрельбицкий.

До этого водителям рассказали, получат ли они штраф за отсутствие аптечки в авто. По словам экспертов, в актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается. ГИБДД подтверждает, что ее отсутствие не является административным правонарушением. При этом приказ Минздрава о комплектации аптечки все еще действует.

Ранее в Госдуме предложили выдавать водительские права на новый срок.

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