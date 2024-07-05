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Россиянам рассказали, чем можно заболеть из-за кондиционера в машине

ЛОР Лесков: кондиционер в авто активизирует инфекции в организме

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Global Look Press

В условиях жаркой погоды водителям не следует отказываться от использования кондиционера в автомобиле, однако воздействие холодных потоков воздуха на организм может спровоцировать обострение инфекций. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Сам по себе кондиционер в автомобиле не может стать причиной болезни, поскольку он поддерживает комфортную температуру 18-22°С. Однако резкое охлаждение тела приводит к активизации инфекций, которые уже есть в организме. Например, кондиционер часто обвиняют в воспалении тройничного нерва. Однако болезнь, как правило, возникает на фоне проблем с зубами. Если полость рта санирована, то лицо под кондиционером не раздует», — пояснил специалист.

Лесков добавил, что заболеть ангиной при включенном кондиционере можно, если у человека уже есть хронический гайморит или тонзиллит. Это значит, что к жаре нужно готовиться заранее, подчеркнул врач. Он посоветовал лечить подобные хронические заболевания осенью и весной.

«А вот хронических наружных отитов практически не существует. Летом подхватить его можно из-за купания в грязном водоеме. После многие водители сразу садятся за руль. Однако делать этого не стоит. Сначала вытряхните воду из ушей, как это делают пловцы. Тщательно просушите голову и обсохните, прежде чем садиться в машину», — подытожил специалист.

До этого врач Валеева назвала правила использования кондиционера в машине в жару. В первую очередь она посоветовала проветривать салон автомобиля перед включением системы охлаждения.

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