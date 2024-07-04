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Появилось видео, как пьяный мигрант сбил ребенка и после обвинил его в автоподставе

На видео попал пьяный мигрант, который сбил ребенка под Новосибирском

В Новосибирской области гражданин Узбекистана наехал на ребенка, а потом заявил, что подростка заставили поучаствовать в автоподставе родители. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Родители пострадавшего мальчика рассказали, что он вместе с друзьями возвращался с купания и ждал, пока ему откроют ворота в СНТ. Когда его отец открывал вход, на подростка наехала синяя Toyota. Это видно на кадрах, опубликованных Infopro54.ru.

«Ребенок пролетел метра три и буквально влетел в нашу резиновую лодку. Именно она смягчила удар, спасла от серьезных травм. Из машины вышел водитель. Он был явно выпивший, от него разило алкоголем», — рассказала мать пострадавшего.

Однако водитель утверждал, что семья мальчика подстроила автоподставу. Затем он попытался скрыться, но родственники подростка помешали ему. В результате полиция обнаружила, что виновник ДТП — гражданин Узбекистана, у которого нет водительского удостоверения. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

У мальчика диагностировали смещение шейных позвонков и множественные ссадины и ушибы.

До этого в Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на электросамокате врезалась в детскую коляску и упала на ребенка. Полуторагодовалая девочка получила глубокое рассечение лба. Мать пострадавшей попыталась узнать контакты родителей у виновницы аварии, но та уехала на самокате. Родители ребенка обратились в полицию, которая нашла виновницу в том же парке на самокате.

Ранее пьяные самокатчики сломали ногу женщине в Новороссийске и попали на видео.

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