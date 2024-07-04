Лифтбэк Lada Granta подорожал на 282 тыс. рублей из-за корректировки прайс-листа

После корректировки прайс-листов базовая стоимость лифтбэка Lada Granta выросла на 282 тыс. рублей, а универсала Granta Cross — на 108 тыс. рублей, пишет Motor.ru.

Лифтбэк Lada Granta лишился восьми комплектаций 2023 года, включая Standard, «Classic кондиционер», «Classic'23 Кондиционер» и Comfort'23. После обновления ценника его стоимость варьируется в пределах от 739,9 тыс. рублей до 1,02 млн рублей. При этом автомобиль получил две новые версии Club.

У универсала Granta Cross из прайс-листа также удалены прошлогодние версии, в результате чего его стоимость составляет 1,01-1,12 млн рублей. Пересмотрен набор комплектаций и у седана Lada Granta, однако базовая версия Standard за 699,9 тыс. рублей в заводском прайс-листе сохранилась.

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