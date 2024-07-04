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Крымский мост снова перекрыли

Проезд по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд по Крымскому мосту решили закрыть второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причина закрытия проезда неизвестна.

4 июля Крымский мост был перекрыт с 15:16 до 15:45 мск. Проезд периодически закрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

До этого на подъезде к мосту возникла длинная пробка. В заявлении в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» уточнялось, что в очереди перед переправой со стороны Керчи стоят 216 автомобилей. Водителям приходилось ждать около часа, чтобы попасть на мост.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ ударили по машинам в российском регионе.

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