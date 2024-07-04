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Российских водителей предупредили о смерчах на дорогах

Автодор предупредил водителей об опасности смерчей на трассах

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Госкомпания «Автодор», которая эксплуатирует в России платные трассы, предупредила водителей об опасности образования смерчей вблизи дорог 5 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автодора».

«Прогнозируется сильный дождь, переходящий в ливень. Возможен град, местами крупный. Гроза с порывами ветра до 22-27 м/с. Имеется опасность формирования смерчей. Просим отложить поездки на собственном автомобиле», — отмечается в сообщении «Автодора».

Ухудшение погоды в пятницу, 5 июля ожидается в Московской области, а также на трассах М-1 «Беларусь» в Смоленской области, М-3 «Украина» в Калужской области, М-4 «Дон» в Тульской области, М-11 «Нева» в Тверской области и М-12 «Восток» во Владимирской области, уточнили в «Автодоре».

Водителей, которые не могут отказаться от поездки, призвали быть внимательными за рулем и следить за данными информационных табло, установленных на трассах.

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