Родственница олигарха не понесет наказания за рассечение головы ребенка в Крыму

В Крыму 12-летняя виновница ДТП, которая наехала на детскую коляску на электросамокате, не получила никакого наказания, однако с ней провели профилактическую беседу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«В беседе с нами женщина (мать пострадавшего ребенка. — «Газета.Ru») сообщила, что она вместе с мужем обращалась в полицию и встретилась с матерью 12-летней школьницы. И виновница ЧП, и ее мать извинились, никакой финансовой помощи не предлагали», — говорится в публикации.

Также женщина рассказала, что подросток не понесет административной ответственности за содеянное. С виновницей ДТП в полиции провели профилактическую беседу.

Накануне сообщалось, что в Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на электросамокате врезалась в детскую коляску и упала на ребенка. Полуторагодовалая девочка получила глубокое рассечение лба. Мать пострадавшей попыталась узнать контакты родителей у виновницы аварии, но та уехала на самокате. Родители ребенка обратились в полицию, которая нашла виновницу в том же парке на самокате.

Иосиф Файнгольд — экс-депутат городского совета Симферополя, бизнесмен и долларовый миллионер.

Ранее директор известного футбольного клуба устроил ДТП на встречке.