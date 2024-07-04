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Стало известно, кто будет чаще получать штрафы за езду без ОСАГО с камер

Автоэксперт Кадаков: за отсутствие ОСАГО с камер будут штрафовать нарушителей ПДД

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Новая инициатива штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО при помощи камер мало что изменит для автомобилистов. Таким мнением поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Нынешняя система не в состоянии проверять на ОСАГО в режиме реального времени весь поток автомобилей, особенно если поток этот велик. Нет мощностей по обработке такого объема информации. И, судя по всему, в ближайшее время они не появятся», — пояснил автоэксперт.

Он добавил, что, вероятно, на наличие ОСАГО пока будут проверять только нарушителей ПДД. Например, если водитель превысил скорость, то его могут проверить и на страховку. При этом Кадаков отметил, что если штраф все же пришел, а ОСАГО у водителя есть, то оспаривать решение придется каждый раз заново.

О том, что россиян хотят начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки, сообщил Telegram-канал Shot.

«Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день. Однако количество дней не ограничено. За месяц у любителей гонять без страховки может накапать штрафов почти на 25 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее Совфед одобрил исключение ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации ТС.

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