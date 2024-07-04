Угон машины на глазах у владельца в Подмосковье попал на видео

В Солнечногорском городском округе Подмосковья мужчина угнал автомобиль на глазах у владельца, сообщает Regions.ru.

Инцидент произошел в деревне Голубое в момент, когда семья разгружала багажник машины. На опубликованных изданием кадрах с камеры наблюдения видно, что у кроссовера Toyota RAV4 с открытыми задними дверями и багажником собрались несколько человек. В момент, когда находившаяся у машины женщина закрыла багажник и дверь, за руль сел посторонний мужчина, который быстро уехал.

При этом скрыться угонщику не удалось, потому что машина заглохла через 250 метров. После случившегося злоумышленник выпрыгнул из нее и сбежал. Потерпевшие обратились по факту попытки угона в полицию и ищут свидетелей происшествия.

Ранее подмосковные «гангстеры» на кабриолете попали на видео.