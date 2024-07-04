«Стекла разбиты, дети кричат»: пассажиры — о крушении автобуса под Кемерово

В Кемеровской области рейсовый автобус опрокинулся в кювет — по версии МВД, водитель был пьян. Пассажирка рейса Наталья в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что водитель был «адекватный», никаких признаков опьянения она не видела. По словам женщины, мужчина «не гнал» и перед тем, как автобус съехал в кювет, пытался затормозить.

«Если начинать с автовокзала, водитель адекватный. Сейчас уже по всем новостям говорят, что он пьяный был. Мне кажется, это дикая неправда. Перед самой аварией водитель попытался как будто объехать, рульнул резко, как будто спереди что-то хлопнуло, стукнулось. Потом женщины закричали, и все это быстро. Раз — и все: ребенок у меня вылетел из сиденья, автобус на боку. Такое ощущение, как будто автобус стянуло вниз. Причем водитель тормозил. Тормоз сработал, прям это слышно было. Просто в считанные секунды посыпались стекла, потому что там земля, то есть не совсем на бок он упал, а прям стекла в боковушку уперлись. Автобус приличный, я бы не сказала, что рухлядь. У нас на противоположной стороне вторая дверь открывается, поэтому мы прям провалились, в дверь уперлись», — сказала она.

Женщина добавила, что вытаскивать людей через люк помогали ехавшие в автобусе мужчины, в том числе сам водитель с перебинтованной головой.

«Мы не сильно пострадали. Я немножко себе пятую точку отбила, а ребенок подбородком стукнулся и головой. Там у одной девушки на щеке кровь была, она осталась в скорой. Когда мне мерили давление, у меня оно низко упало, и меня трясло, я услышала, что ей 16 или 15 лет. Она была в вялом состоянии, но тоже сидела. Водителю перебинтовали голову, он босиком, в белых носках суетился, помогал, вытаскивал вещи оттуда людям. Паренек был лет 15, у него на голове гематома. Еще у одной женщины немножко блузка в крови была, но это она сидела с другой стороны, где как раз стекла посыпались, она покорябалась об них. Все на своих ногах были. Там приехало две скорых, ГАИшники были, машина МЧС», — пояснила она.

Еще один пассажир автобуса Георгий также заявил «Газете.Ru», что не почувствовал запаха алкоголя от водителя, когда общался с ним.

«Мы ехали по трассе, был хлопок, и автобус резко повело в правую сторону. Он повалил его на бок, все — автобус лежит на боку. Стекла разбиты, дети кричат, всех начали вытаскивать. Я вылез почти последний, самых труднодоступных людей помогал вытаскивать и детей. По поводу того, что он был пьян — информация вроде бы официальная и подтверждена. Но когда я подходил с ним общаться по поводу багажа, что я не буду свою сумку ставить в багаж, от него запаха перегара не было. Трое поехали в больницу города Топки. Сейчас водитель находится вместе со мной в больнице, в больнице находится еще женщина. И одна женщина уехала в травмпункт», — подчеркнул он.

4 июля управление МВД по Кемеровской области сообщило, что на трассе Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Юрга-Кемерово». По предварительным данным, 63-летний водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги, после чего опрокинулся. Освидетельствование показало, что он был пьян. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Турции автобус с туристами из России попал в ДТП.