В России отложили продажи обновленного кроссовера Omoda

Китайская компания Omoda перенесла дебют обновленного кроссовера C5 в России с третьего на четвертый квартал. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе производителя.

«Сроки выхода новой модели зависят от графика производства, который составляется нашими производственными площадками», — отметили в компании.

Кроме того, издание выяснило, что еще один кроссовер — электрический Omoda E5 — отправили на дополнительные испытания, чтобы автомобиль смог соответствовать условиям эксплуатации в РФ. «РГ» считает, что машину хотят довести «до ума».

Кроссовер Omoda E5 представляет собой электрическую версию уже представленного в России C5. От бензиновой версии электрический автомобиль отличается обновленной внешностью и интерьером. Omoda E5 располагает тяговой батареей емкостью 61 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 430 км, а зарядка с 30% до 80% емкости батареи на высоковольтной зарядной станции занимает 28 минут.

До этого стало известно, что россияне купили китайские автомобили на рекордную сумму.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в РФ в июне.