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В России предложили разрешить водить людям с ампутированными конечностями

В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками

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serhii.suravikin/Shutterstock/FOTODOM

В рамках инициативы «На равных» представители партии «Новые люди» предложили улучшить процесс получения водительских прав для участников СВО, в том числе предложив разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Ксения Горячева рассказала журналистам, что такое право получат люди при условии успешной сдачи экзаменов в автошколе.

Парламентарий указала, что участники СВО, которые пережили ранения, вынуждены перестраивать свою жизнь.

«Мы предлагаем начать с того, чтобы дать возможность инвалидам с ампутированными обеими руками получить водительские права, если они успешно пройдут экзамены в автошколе», — заявила представительница нижней палаты.

Вождение автомобиля значительно расширяет возможности в повседневной жизни: облегчает передвижение по городу, позволяет путешествовать, выполнять семейные обязанности и просто наслаждаться процессом вождения, отметила Горячева.

Кроме того, она упомянула о запросе в Минтруд РФ относительно возможности для граждан с ампутированными обеими руками получить водительские права после успешного прохождения экзаменов в автошколе.

Ранее в Госдуме одобрили идею лишать водительских прав за скрытые госномера.

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