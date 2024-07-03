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На видео попали подмосковные «гангстеры» на кабриолете

Появилось видео, как подростки прокатились по Подмосковью с пистолетами

В Подмосковье группа «вооруженных» подростков прокатилась на кабриолете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлены и доставлены в отдел полиции двое несовершеннолетних правонарушителей: 17-летний молодой человек, управлявший транспортным средством, и 16-летний подросток, демонстрировавший предмет, визуально схожий с оружием, у которого обнаружен игрушечный пистолет», — говорится в публикации.

Сейчас полиция ищет других нарушителей.

На опубликованных в сети кадрах видно, как группа подростков катается на самодельной машине и выставляет напоказ игрушечное оружие.

До этого в Кирове в 33-градусную жару мужчина в костюме Деда Мороза прошелся по дорогам. Его прогулку засняли на видео. На кадрах видно, что прохожие и водители радостно поприветствовали его.

Также 3 июля петербуржец на велосипеде залил перцовым газом водителя и цепью для парковки разбил его автомобиль.

Ранее директор известного футбольного клуба устроил ДТП на встречке.

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