На видео попали подмосковные «гангстеры» на кабриолете

В Подмосковье группа «вооруженных» подростков прокатилась на кабриолете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлены и доставлены в отдел полиции двое несовершеннолетних правонарушителей: 17-летний молодой человек, управлявший транспортным средством, и 16-летний подросток, демонстрировавший предмет, визуально схожий с оружием, у которого обнаружен игрушечный пистолет», — говорится в публикации.

Сейчас полиция ищет других нарушителей.

На опубликованных в сети кадрах видно, как группа подростков катается на самодельной машине и выставляет напоказ игрушечное оружие.

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