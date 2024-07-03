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Названы три способа, как охладить автомобиль в жару и не простудиться

Врач Валеева назвала три правила использования кондиционера в машине в жару

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Shutterstock

В жаркую погоду многие водители заболевают из-за непонимания, как правильно должен работать кондиционер. Об этом «Авто Mail.ru» рассказала врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева.

«Во-первых, если салон автомобиля нагрелся, и вы садитесь за руль в раскаленную машину, не стоит сразу же включать кондиционер. Сначала необходимо проветрить салон. Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», — пояснила специалист.

По ее словам, если температура воздуха составляет 30-35 градусов тепла, то на кондиционере нужно поставить примерно на 5-10 градусов ниже. Впоследствии показатель можно опускать по мере привыкания организма.

Также врач посоветовала не направлять поток воздуха от кондиционера на ноги и голову. По словам Валеевой, его нужно распределять равномерно, чтобы не вызывать резкое охлаждение организма. В заключении врач рекомендовала закрывать окна при включенном кондиционере, чтобы не было дополнительного сквозняка.

До этого врач рассказал, что водители, страдающие от хронической усталости и недосыпа, могут быть так же опасны на дорогах, как и нетрезвые. По его словам, хроническая усталость может приводить к дорожному гипнозу. Водитель впадает в такое состояние из-за длительной поездки и монотонного вождения. В подобной обстановке мысли склонны блуждать. Поэтому после поездки человек даже не может вспомнить, что происходило во время вождения. Дорожный гипноз опасен тем, что из-за него легко потерять концентрацию, отметил специалист.

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