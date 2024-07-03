На видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове

В Кирове в 33-градусную жару мужчина в костюме Деда Мороза прошелся по дорогам. Кадры опубликовал Telegram-канал «Источник Онлайн».

«На кадрах, появившихся в сети, видно, как Дедушка разгуливает у Театральной площади. Прохожие улыбаются Морозу, а водители приветствуют его сигналами», — говорится в публикации.

До этого в России за сутки зафиксировали 39 температурных рекордов, восемь из которых — в региональных центрах. По словам синоптиков, температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, 2 июля в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. До этого рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.

3 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время ночная температура в Москве не опустится ниже 24 градусов, что может быть опасно для здоровья, поскольку организм не успевает полностью восстановиться.

Ранее в Петербурге водитель поднял лося, чтобы помочь ему перейти трассу.