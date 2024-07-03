Директор известного футбольного клуба устроил ДТП на встречке

В Красноярске спортивный директор футбольного клуба «Енисей» Михаил Комков устроил ДТП. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Водитель БМВ очень обиделся, что его не пропустили», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как слева от автора ролика резко появляется белая BMW, которая пытается совершить обгон и протиснуться в ряд. При этом справа от участников движения стоит дорожная техника. Автор видео не дал совершить маневр водителю и сместился на встречку, в результате чего машины врезались друг в друга посередине улицы.

По данным портала Ngs24.ru, на кадры попал директор клуба «Енисей» Михаил Комков. На запрос журналистов о комментарии он ответил «До свидания!» и повесил трубку.

До этого в сети появилась видеозапись драки, которая произошла между футболистами «Енисея» и отдыхающими в Красноярске. Женщина, пострадавшая в результате конфликта, рассказала, что ссора произошла 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». В инциденте принимали участие игроки клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

Генеральный директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о том, что футболисты устроили драку на базе отдыха с семьей отдыхающих, заявив, что игроков спровоцировали.

Ранее в Крыму родственница олигарха придавила ребенка электросамокатом.