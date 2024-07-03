Петербуржец на велосипеде залил перцовым газом водителя и цепью разбил его авто

В Санкт-Петербурге велосипедист решил отомстить водителю за звуковой сигнал и разбил лобовое стекло его автомобиля цепью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Мужчина рассказал, что выезжал со двора, пропустил женщину с коляской и гуднул, потому что находился в слепой зоне. Перед капотом ехали двое на великах — и, мол, могли себе ехать дальше, но начали агрессировать», — говорится в публикации.

В результате велосипедист распылил перцовый баллончик в лицо водителю. Тот закрыл окно авто, начал сигналить и последовал за нападавшим по тротуару. В результате велосипедист спешился и начал бить лобовое стекло машины цепью для парковки. Водитель все равно последовал за ним и вызвал полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на электросамокате врезалась в детскую коляску и упала на ребенка. Девочка получила рассечение. Мать пострадавшей попыталась узнать контакты родителей у 13-летней пользовательницы СИМ, но та села на самокат и уехала. Родители ребенка обратились в полицию, которая нашла виновницу в том же парке на самокате. Ее мать принесла извинения.

Ранее в Петербурге велосипедист поджег автомобиль и попал на видео.