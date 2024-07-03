Таксист попытался залезть в памперс к годовалой девочки в Зеленогорске

Жительница Зеленогорска (Красноярский край) пожаловалась на водителя такси, который начал приставать к ее годовалой дочке. Об этом пишет портал Ngs24.ru.

«Я отошла на два метра, чтобы попрощаться с товарищами. Я отсутствовала 7–10 секунд, на расстоянии двух-трех метров от заднего сиденья. Подойдя к двери машины, я увидела, как это животное лезет в памперс к моей годовалой дочери. Оттягивая его и лосины, чтобы залезть ниже», — рассказала мать девочки.

Увидев это, женщина набросилась на мужчину и начала кричать. Ее знакомые попытались остановить водителя, но тот успел скрыться. Впоследствии еще одна жительница Зеленогорска рассказала, что тот же таксист уже пытался приставать к детям. Полиция начала проверку.

До этого психолог рассказал «Газете.Ru», как обезопасить себя в российском такси. По его словам, пассажирам лучше садиться на заднее сиденье, чтобы держать дистанцию и покинуть автомобиль в случае необходимости. Оказавшись внутри салона, нужно позвонить (или сделать вид) близкому человеку и сообщить информацию о машине и маршруте достаточно громко, чтобы водитель это услышал. Если в поведении человека за рулем есть что-то настораживающее, то пассажиру также следует наладить контакт с внешним миром и показать, что он активно разговаривает по телефону.

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