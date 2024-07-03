Россиянам рассказали, зачем автомобиль нужно натирать майонезом

Целый ряд опытных автомобилистов считают майонез важным средством для ухода за автомобилем. Об этом сообщает «Тарантас Ньюс».

Издание утверждает, что соус позволяет защитить кузов машины от коррозии. Также майонез позволяет бороться с пятнами — для этого нужно нанести на них соус, подождать до 10 минут и помыть загрязненное место. Автомобилисты утверждают, что этот способ позволяет избавиться от следов гудрона или битума от ремонтных работ.

Также некоторые водители используют майонез в качестве воска для полировки. Предполагается, что входящие в состав соуса растительное масло и яичный белок создают жирную блестящую пленку, которая не только дополнительно защищает кузов, но и придает ему блеск. По данным издания, этот способ часто используют перекупщики.

До этого Минский тракторный завод (МТЗ) в кооперации с Могилевской фабрикой мороженого начал продавать мороженое, брендированное трактором Belarus. Его цена — 4,89 белорусских рублей (134 российских рубля) за 250-граммовый стакан. В состав продукта входит вода, сливки, сухое молоко, молочная сыворотка и ряд других ингредиентов. На этикетке изображена одна из самых современных моделей трактора Belarus.

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