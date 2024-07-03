Пожилых водителей в России будут пускать за руль только после медосмотра

Водителей в возрасте старше 80 лет за руль необходимо пускать только после прохождения обязательного медосмотра. Такой законопроект на рассмотрение депутатов внес вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат напомнил, что по действующим сегодня правилам водители повторно сдают экзамены и проходят медосвидетельствование раз в 10 лет после истечения срока прав. Для пожилых автомобилистов никаких дополнительных правил не предусмотрено. В то же время в Минздраве согласны с тем, что с возрастом у людей снижается скорость реакции, появляются проблемы с память, зрением и слухом. Все это приводит к увеличению количества ДТП, подчеркнул вице-спикер Госдумы.

По его мнению, решить проблему помогло бы введение правила об обязательном прохождении медосмотра после 80 лет, на котором врачи могут обнаружить наличие заболеваний, препятствующих вождению авто. Эта норма могла бы защитить всех участников дорожного движения, подчеркнул Даванков.

До этого движение «Ветераны России» призвало ввести возрастное ограничение для водителей, запретив людям старше 70 лет садиться за руль. С активистами согласны геронтологи – они призвали ввести такой запрет для людей старше 75 лет, подчеркнув, что к этому есть медицинские показания.

Ранее стало известно, что пьяные пожилые водители гораздо чаще оказываются виновными в автоавариях.