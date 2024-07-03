Совфед одобрил исключение ОСАГО из списка обязательных документов

Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации ТС. Это стало известно в ходе его 571 заседания.

«Изменениями в закон о безопасности дорожного движения предполагается исключение ОСАГО из перечня обязательных для регистрации ТС документов», — заявили в Совфеде.

Кроме того, согласно новому закону, теперь водители могут прекратить госучет автомобиля, если оно находится в розыске как похищенное или угнанное. При продаже машину также можно снимать с учета ГАИ сразу же, а не ожидать 10 дней после обращения в ведомство, как это было прежде.

До этого Госдума окончательно одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов.

Нововведения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Автором инициативы выступил глава комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. В ноябре прошлого года проект был принят в первом чтении.

10 июня RT сообщал, что, чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, можно оформить его заблаговременно, выбрать наиболее доступный вариант через сайт-агрегатор либо зарегистрировать автомобиль в регионе с низким территориальным коэффициентом.

Ранее водителям рассказали, получат ли они штраф за отсутствие аптечки в авто.