Стало известно о новом пострадавшем в результате взрыва автобуса в Москве

В Москве в результате взрыва баллона на крыше автобуса пострадал не только водитель, но и пассажир. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«В результате происшествия пострадал пассажир и водитель автобуса. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Примечательно, что до этого столичный Дептранс сообщил, что травмы получил только водитель транспорта. Он находится в тяжелом состоянии.

2 июля в Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. Инцидент произошел около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а. Баллон взорвался на автобусе «ЛиАЗ 6213.71». Его выпускает завод «ЛиАЗ», входящий в »Группу ГАЗ». В результате взрыва перекрыли проезд по Ижорскому проезду.

Ранее появилось видео с отлетевшим баллоном от взорвавшегося в Москве автобуса.